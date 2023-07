Agguanto in pieno giorno nel napoletano | spara al genero dopo lite familiare

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Si è costituito ai carabinieri della tenenza di Ercolano48 ore l’uomo che hato diversi colpi di pistola nei confronti delal culmine di una. Latoria si è verificata lo scorso mercoledì pomeriggio in via Panto, stretta traversa del cuore della vecchia Resina tra via Pugliano e via Trentola, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.