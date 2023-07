... a vario titolo, di far parte di un'associazione per delinquere finalizzatacommissione di ...perquisizioni eseguite il 16 maggio con il sequestro di diverse bombolette di spray anti -. ...Ci sono altre priorità", ha però chiarito il sottosegretarioPresidenza del Consiglio, Alfredo ... "la ferma condanna dell'operata dalla Federazione Russa e il sostegno all'Ucraina ...Luca Miceli, disponeva la denuncia a piede libero per resistenza,e oltraggio a pubblico ufficiale. Si procedeva, inoltre,contestazione di cui all'art. 7 comma 15bis del Codice ...

Aggressione alla festa scudetto del Napoli, perquisizioni all'alba per i tifosi dell'Avellino ilmattino.it

Il primo episodio a Montecatini: per il guidatore dieci giorni di prognosi. L’altra aggressione alla stazione di Pistoia, ad opera di un minorenne. Auto in mezzo alla strada: minacce di morte alla ric ...Denunciato un uomo di Amandola per aver picchiato un anziano del palazzo con un bastone. A Petritoli una donna vittima di stalking da un collega.