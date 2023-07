Aggredirono i tifosi del Napoli la sera dello Scudetto | indagati nove ultras dell’Avellino

Nei confronti di altri due, la misura avrà la durata di due anni, mentre per un altro, durerà un anno. Per tali episodi, i seidestinatari del provvedimento, di età compresa tra i ...Nei confronti di altri due, la misura avrà la durata di due anni, mentre per un altro, durerà un anno. Per tali episodi, i seidestinatari del provvedimento, di età compresa tra i ...

Aggredirono tifosi del Napoli: perquisizioni agli ultras dell'Avellino, nove indagati La Gazzetta dello Sport

Fin dalle prime ore della giornata odierna, è in corso un’operazione di polizia della D.i.g.o.s. della Questura di Avellino che, nell’ambito di un’attività di indagine delegata e coordinata da questo ...L'operazione di Digos e Questura sono in corso dall'alba nelle abitazioni di alcuni sostenitori del club irpino ...