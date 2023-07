Aggiornamento allerta meteo FVG ore 23 13 luglio

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo i temporali forti della notte e delle prime ore del mattino, nel corso della giornata l’ingresso in quota di correnti più fresche nord-occidentali, in contrasto con l’aria calda e umida presente al suolo, ha dato origine, specie nel pomeriggio allo sviluppo di temporali sulla zona montana e localmente poi in serata anche sulla pianura udinese orientale. I cumulati di pioggia registrati nelle ultime 12 ore sono stati in genere modesti, dell’ordine di 5-10 mm, più abbondanti su Alpi e Prealpi Giulie dove hanno raggiunto i 30 mm e sulla pianura orientale dove localmente si sono registrati circa 20 mm. Dalle ore 21 circa ha iniziato a soffiare Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali con raffiche fino a 50 km/h a Trieste.EVOLUZIONECon l’ingresso di correnti nord-orientali (Bora) nei bassi strati di intensità moderata e di masse d’ariaprovenienti da nord-ovest, più secche anche ...

