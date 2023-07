Affitto o mutuo | con l’aumento dei prezzi cambia tutto e devi stare attento a non perdere soldi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Di questi tempi e condei tassi è meglio optare per l’o comunque per un? Ecco quali sono le strategie vincenti per risparmiare È indubbiamente un periodo non facile dal punto di vista economico e, in particolare,dei tassi stabilito dalla Bce ha creato enormi problematiche dal punto di vista della sostenibilità dei mutui a tasso variabile. I mutuatari si sono infatti ritrovati a dover versare rate mensili aumentate anche del 60 o del 70% con concreto rischio di insolvenza. Aumenti dei tassi e del canone di locazione: meglio uno l’? (ilovetrading.it)Chi non è riuscito ad ottenere la surroga o la rinegoziazione delsta innegabilmente vivendo un momento estremamente complesso ritrovandosi a dover razionalizzare il più ...

L’aumento dei prezzi non si ferma, Nomisma: da gennaio a marzo 2023, transazioni giù del 24%. Il ceo Luca Dondi: "Sempre più difficile accedere al credito, le famiglie rinviano l’acquisto". .Per chi cerca casa è un salasso: il combinato disposto di mutui che continuano ad aumentare e prezzi delle case sempre più proibitivi, spinge sempre di più verso l’affitto, che a sua volta registra au ...