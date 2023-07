Aeroporto di Orio al Serio | sabato scioperano 500 dipendenti | “A Bergamo rincorsa al ribasso”

(Di venerdì 14 luglio 2023)al. Saranno 500 i lavoratori dialche prenderanno parte al nuovo sciopero negli aeroporti italiani per i lavoratori del comparto dell’handling, gli addetti all’assistenza a terra impegnati nel carico e scarico dei bagagli, nel check-in dei passeggeri e nel servizio agli aeromobili. L’astensione dal lavoro, la seconda nel giro di poche settimane, è stata proclamata per15 luglio, per otto ore, dalle 10 alle 18. La protesta è organizzata contro il mancato rinnovo del Contratto nazionale del Trasporto Aereo, sezione Assohandlers, scaduto a dicembre del 2016 e, per la parte economica, nel giugno del 2017. Una prima mobilitazione nazionale era stata spostata al 4 giugno, dopo che quella prevista per il 19 maggio era stata sospesa e riprogrammata a seguito dell’alluvione in ...

... è prevista la seconda azione di sciopero per i lavoratori di tutte le aziende di Handling negli aeroporti italiani: sabato 15 luglio, alla mobilitazione parteciperanno anche i dipendenti di. La ...... altrointercontinentale, di riferimento per l'area del Nord Italia. I passeggeri transitati da Malpensa nel 2022 sono stati 21,3 milioni . Sommati ai 13,1 milioni di Bergamoal Serio (...

LO STATO DI AGITAZIONE. I lavoratori si fermeranno dalle 10 alle 18 per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Metà luglio rovente sul fronte degli scioperi de ...Orio al Serio. Sarà una giornata calda per chi ha in programma un viaggio aereo quella di sabato 15 luglio. È infatti prevista la seconda azione di sciopero per i lavoratori di tutte le aziende di ...