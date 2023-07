Aereo perde quota e precipita nel vuoto per 1524 metri in meno in due minuti | la manovra da “Top Gun” del pilota salva i passeggeri

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un salto nelcon l’in caduta libera da 5487 a 3962diin due. Finché il, con unain perfetto stile Top Gun, non è riuscito a riprendere il controllo e far atterrare il velivolo in sicurezza. E’ questo l’incubo vissuto dai 179del volo Allegiant 227 partito dalla Caroline del Nord e diretto a St. Petersburg, in Florida (Stati Uniti): “Oggi il volo Allegiant 227, in rotta da Asheville, NC, a St. Petersburg, FL, è stato vittima di una serie di forti turbolenze prima dell’atterraggio”, ha fatto sapere l’emittente televisiva americana WFLA dando la notizia dell’accaduto. Tutto è successo nei 15precedenti all’atterraggio, come hanno raccontato alcuni dei ...

Aereo perde quota e precipita nel vuoto: manovra salvavita da «Top Gun» del pilota. I passeggeri: «Sembrava di ilmessaggero.it

Panico ad alta quota. Un aereo ha rischiato seriamente di precipitare. Una catastrofe evitata grazie al pilota. I passeggeri, scioccati, hanno dichiarato che «sembrava di ...