Aerei | a Londra otto giorni di sciopero | vacanze a rischio per un milione di persone

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ledi centinaia di migliaia disono adopo lodiannunciato all’aeroporto di Gatwick. Al secondo scalo di, tra i più trafficati d’Europa, quasi mille dipendenti incroceranno le braccia dal 28 luglio al 1° agosto e poi dal 4 all’8 agosto. A protestare sarà il personale di terra, che comprende i lavoratori che smistano i bagagli e quelli che effettuano il check-in dei passeggeri. Ad annunciare l’ultima agitazione è il sindacato Unite che lamenta persistenti carenze di organico, dopo i tagli fatti nel periodo delle restrizioni pandemiche e la diffusione contratti precari, dopo aver rifiutato le offerte ricevute finora per la revisione delle retribuzioni, ferme secondo il sindacato sla soglia delle ...

Rischio caos per le partenze estive dall’aeroporto di Londra Gatwick in seguito ad uno sciopero dei lavoratori di 8 giorni spalmati fra fine ...I sindacati sono decisi a scioperare per 4 giorni di fila nel weekend a cavallo fra il 28 luglio e il primo agosto, salvo svolte negoziali; e poi di nuovo tra il 4 e l'8 agosto ...