Addio patente | non servirà più in Italia | decisione storica | come sarà sostituita

(Di venerdì 14 luglio 2023) Svoltanel mondo dell’automobilismo, il Governono e la Commissione Europea lavorano all’innovazione. Il mondo dell’automobilismo subirà, ined in Europa, una rivoluzione. Due sono i provvedimenti che provvederanno al cambiamento drastico. Il primo provvedimento è la riforma promossa dal governo aventeoggetto la modifica dei punti della. La riformamolto più severa nei confronti dei conducenti che, pur avendo meno di venti punti sulla, continuano ad infrangere il Codice della Strada. In particolare la riforma mira a punire chi detiene meno di 20 punti sullai quali, commettendo ulteriori violazioni, potrebbero vedersi il documento sospeso. La sospensione dellaè una ...

I disegni di Michele Jocca li abbiamo visti tutti migliaia di volte e chiunque abbia unali ha perfino studiati. Perché l'artista, scomparso a 97 anni, è stato l'autore di tutta la segnaletica del Codice della strada entrato in vigore nel 1959, con un cursus honorum da fumettista ...... tutte le novità per i neopatentati Arriverà soltanto in autunno il nuovo codice della strada, con regole più stringenti per coloro che hanno ottenuto lada poco e per chi guida ubriaco o in ...Insomma,alle pile di carte! In più, la ricezione è immediata e viene confermata ... ovvero del caos riguardante l'app IO tradigitale, tessera sanitaria e tessera elettorale. Come si ...

Addio patente, rivoluzione totale: cambia tutto per il Codice della Strada Mondo Fuoristrada

Manca ormai poco per l'arrivo ufficiale di IT Wallet, e c'è già chi dice che l'app manderà per sempre in pensione lo SPID.Stando alle disposizioni di «Via sicura», è considerato un «pirata della strada» chi supera la velocità massima consentita di almeno 50 km/h su un tratto limitato a 50 km/h ...