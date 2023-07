Addio a Sky e DAZN | prossima stagione di Serie A in streaming gratis su Italia 1?

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 luglio 2023) Mediaset potrebbe cambiare il panorama dei diritti televisivi dellaA, puntando a trasmettere una partita a settimana gratuitamente su1. LadellaA potrebbe vedere un cambiamento radicale nel panorama dei diritti televisivi. Mediaset, il colosso dei mediano, è entrato in lizza per acquisire i diritti per trasmettere una partita a settimana gratuitamente su1, sfidando i giganti Sky e. Circa tre anni fa,rivoluzionò il sistema calcio in TV, vincendo la battaglia per i diritti televisivi dellaA e mettendo fine al monopolio di Sky. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo competitor potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. La Lega di...