Acqua di riso | preparala in uno di questi 3 modi e usala così! Il risultato ti stupirà!

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una cosa così semplice come l’di cottura del, racchiude in se tantissime proprietà e benefici, soprattutto a vantaggio dei capelli, che possono trovare così il giusto rimedio per i loro problemi e tornare in salute più belli e forti di prima. Molto valida anche per la cura della cute danneggiata. E’ una valido aiuto per il diradamento dei capelli nel caso in cui non volete ricorrere ai prodotti chimici che ci sono in commercio. Un metodo fai da te molto efficace e decisamente privo di costi. Inoltre in base ad uno studio pubblicato sull’International Journal of Cosmetic Science, l’di, in particolare l’amido che contiene, conferisce al capello elasticità e nutrimento. Applicandola sui capelli inoltre si contribuisce alla loro idratazione dando maggior forza al capello stesso e migliorando molto ...