...della Procura generale di Perugia e autorizzato la richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d'America di un cittadino olandesedi associazione a delinquere finalizzata allain ...L'attaccante francese, che ha militato nel Siviglia tra il 2016 e il 2019, è statodiall'erario per oltre 40.000 euro, oltre che di aver falsificato la documentazione corrispondente ......questa mattina a New York con l'accusa di, relativa alla sua societa', ora in bancarotta. La Securities and Exchange Commission (Sec), l'autorita' di vigilanza della Borsa, ha inoltre...

Accusato di frode fiscale sarà estradato in Usa dall'Umbria Euronews Italiano

Frank Butselaar, avvocato e consulente finanziario olandese, è accusato di essere l’artefice di raffinati sistemi per aggirare il fisco. Fra i clienti, due tra i più famosi deejay al mondo, Afrojack e ...La Corte di assise di appello di Perugia ha accolto le argomentazioni della Procura generale di Perugia e autorizzato la richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d'America di un cittadino oland ...