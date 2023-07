Abuso d’ufficio | al Quirinale Meloni apre a un passo indietro Ma Forza Italia fa muro | “Noi e Nordio decisi ad andare fino in fondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Giorgiapromette a Sergio Mattarella unsull’abolizione dell’e Carlofanno sapere che non se ne parla. Dopo la sconfessione arrivata dalla presidenza del Consiglio sull’ipotesi di rivedere il concorso esterno in associazione mafiosa, il dissidio tra via Arenula e palazzo Chigi si arricchisce di un nuovo fronte. Secondo i retroscena pubblicati dai quotidiani, infatti, nel colloquio di giovedì alla premier si è impegnata (o quantomeno resa disponibile) a modificare in Parlamento il ddl presentato dal Guardasigilli nella parte in cui vorrebbe abrogare tout court l’articolo 323 del codice penale. Una scelta che secondo il capo dello Stato e quasi tutti gli addetti ai ...