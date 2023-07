AAA | Don Callis sarà all’angolo di El Hijo del Vikingo nel rematch contro Kenny Omega

(Di venerdì 14 luglio 2023) Donpunta a lasciare il segno anche ad AAA TripleMania XXXI. “The Invisible Hand” infatti, affiancherà Eldelnelche avrà luogo il 15 luglio e che vedrà in palio l’AAA Mega Championship detenuto dal messicano. Il nuovo capitolo di un’aspra faida Il coinvolgimento dinel match sembra fungere da prosecuzione alla rivalità fra lui e, iniziata lo scorso 10 maggio, durante uno steel cage match in cui il manager tradì l’ex AEW World Champion regalando la vittoria a Jon Moxley., insieme a Konosuke Takeshita, ha poi avuto un ruolo determinante sia nella sconfitta dell’Elite a Double or Nothing che nella conquista dell’IWGP U.S. Heavyweight ...

Questo Camilla non lo voleva fare… Chi é l'alta carica dell' esercito che fa coppia con un cuoco non famosissima che si vede spesso in tv Aiutino: pensate aCamillo… Il ministro é ...A fine celebrazione il RettoreEugenio Zampa ha donato al Presidente di Sezione Franco Gianusso un volume scritto da Giuliano Rama sulla storia del Santuario, a sua volta il Presidente della A. A.... la nostra passione e la nostra volontà di operare con l'orgoglio e la generosità di sempre con la gente per la gente.""" Dopo la cerimonia è stata concelebrata la santa messa daNicola Caputo e ...

Kenny Omega e Don Callis portano la loro rivalità fuori dalla AEW: l ... World Wrestling

The Invisible Hand” will aim to make an impact at AAA TripleMania XXXI: Tijuana. AAA announced that AEW’s Don Callis will corner AAA Mega Champion El Hijo del Vikingo for his match against Kenny Omega ...Come sappiamo bene ormai sono diverse settimane che Don Callis ha voltato le spalle a Kenny Omega per unirsi al Blackpool Combat Club ed iniziare così una nuova super stable che adesso andrà proprio a ...