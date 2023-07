A Voghera una donna ha strangolato il figlio di 1 anno e poi ha chiamato il 112

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nella prima mattinata di oggi, venerdì 14 luglio, a, in provincia di Pavia, unadi 45 anni, Elisa Roveda, ha ucciso ildi appena 1, soffocandolo, per poi chiamare i soccorsi. La, come riporta la stampa, si trovava da sola in casa col, e sarebbe stata proprio lei a chiamare il 112 dopo averil suo bambino, intorno alle 9 del mattino. La, inoltre, hail personale di Areu, resasi conto di quello che aveva fatto. Raccontando all’operatore quanto appena successo, come riporta Il Giorno, ha dato l’allarme: “Venite, ho ucciso mio”. Sul posto, nella casa dellain via Mezzana, sono intervenuti immediatamente anche i soccorsi del 118, ...

Orrore a Pavia: madre uccide il figlio di un anno strangolandolo Terribile tragedia nel Pavese:donna di 44 anni ha strangolato e ucciso il figlio di un anno a. E' successo intorno alle 9 in via Mezzana. E' stata la donna a chiamare il 112 dicendo all'operatore quanto appena successo.Il 118 non ha potuto che constatare la morte del piccolomadre di 45 anni ha ucciso, strangolandolo, il figlio di un anno. E' successo in un appartamento in via Mezzana a, comune in provincia di Pavia, intorno alle ore 9. "Ho ucciso mio figlio" ...Tragedia a(Pavia), dovemamma ha strangolato suo figlio, un bambino di appena un anno. La donna avrebbe agito in preda a un raptus . Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non ...

Voghera, mamma strangola figlio di un anno Sky Tg24

La telefonata al 118: «Ho ucciso mio figlio». Così una mamma di 45 anni ha avvisato i soccorsi dopo aver strangolato il figlio di appena un anno. La tragedia si è ...Una madre di 45 anni ha ucciso, strangolandolo, il figlio di un anno. E' successo in un appartamento in via Mezzana a Voghera, comune in provincia di Pavia, intorno alle 9 di questa mattina.