A sei mesi dal decesso | emergono tutti i dettagli

(Di venerdì 14 luglio 2023) A seidalla morte di Lisa Marie Presley, sono state svelate le cause della morte della figlia di Elvis scomparsa il 13 gennaio a 54 anni. Secondo quanto riferito dal sito di gossip internazionale TMZ, la cantante si è spenta a causa di un’ostruzione intestinale. Sarah Ferguson cita la regina Elisabetta per omaggiare l’amica Lisa Marie Presley X Leggi anche ...

Ho visto circa un centinaio di casi così negli ultimi dodici'. In un quadro così preoccupante,... 'è ovvio che assentarsi per malattia significa dimostrare che non ci tieni al lavoro , che...La differenza tra furto semplice e furto aggravato sta nella pena : il primo è punito con la reclusione daa tre anni, il secondo con la reclusione da due aanni. Cosa rischia chi ruba ...Solo nel corso del 2022 sono state impiantate 79 protesi d'anca e 45 di ginocchio, con un aumento previsto per l'anno in corso (che solo nei primiconta rispettivamente 51 e 34 interventi). ...

Enna, bimbo di sei mesi cade dal fasciatoio e muore TGCOM

La coppia EUR/USD vola su nuovi massimi plurimensili. Con una Bce ancora aggressiva e un'inflazione Usa in rallentamento, il dollaro sta perdendo slancio. Cosa aspettarsi sul rally dell'euro dollaroElisabetta Canalis sfata il mito della gravidanza felice: "No ricordi wow". Ecco cosa ha raccontato a Diletta Leotta la modella.