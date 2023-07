A Porto Rubino tutti devono sentirsi liberi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 luglio 2023) Siamo stati all'ultima tappa del Festival che tiene insieme mare, musica e barche. E davanti al mare di Torre Ovo abbiamo visto, al tramonto, Dardust al piano ed Emma e Francesca Michielin cantare insieme Baby One More Time di Britney. «è una bella festa, si viene qui per stare insieme perché la musica è uno straordinario atto di generosità», racconta l'ideatore Renzo