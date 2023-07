A Pellezzano arrivano gli “Arteteca”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il nostro territorio si tinge di CULTURA con la rassegna estiva dal titolo “R…Estate con Noi” presso la Grande Arena “CHARLOT” alla frazione Capezzano didove OGGI, 14 Luglio 2023, alle ore 21.30 saranno di scena gli “”, lo strepitoso duo partenopeo che si esibirà con esilaranti sketch con lo scopo di divertire il pubblico che vorrà concedersi qualche ora di svago attraverso un momento di relax e divertimento. “Invitiamo il pubblico – ha detto il Sindaco diFrancesco Morra – e tutti gli appassionati di cabaret a non mancare a questo coinvolgente spettacolo degliche si terrà presso l’Arena CHARLOT di Capezzano nell’ambito della rassegna estiva “R…Estate con Noi” in collaborazione con Radio Bussola 24. Rivolgo il mio plauso e le congratulazioni a Gianluca Tortora e Piermarco ...

... dove i giochia costare svariate decine di euro. Questo vale anche per l'Italia, che vede ... Notte Bianca 2023: il piano traffico del Comune 7 Luglio Zerottonove, inaugurazione ...L'AREA PER I PIÙ PICCOLI Grazie a GL17CHa Giffoni good Games anche le Maestre a cubetti, ... undici appuntamenti nelle frazioni del Comune 23 Giugno Zerottonove, consegna targa ...... dove i giochia costare svariate decine di euro. Questo vale anche per l'Italia, che vede ... Notte Bianca 2023: il piano traffico del Comune 7 Luglio Zerottonove, inaugurazione ...

Brenda Cuomo scomparsa a Salerno e ritrovata a Napoli. La ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 5 luglio 2023 - Federica Sciarelli, il volto di ’Chi l’ha visto’ come Jessica Fletcher, la signora in giallo. Ma non è per i casi celebri che dibatte ogni settimana in tv, dal mistero sulla mor ...Salerno, 2 luglio 2023 - “Sono una mamma disperata, non pensi mai che possa capitarti una cosa del genere. E invece...”. Monica Iannicelli è la mamma di Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa venerdì ...