del quale quest'anno ricorre il trentesimo anniversario dell'uccisione per mano mafiosa, e al missionario laico Biagio Conte, un'altra figura entrata di diritto nella storia di, della quale abbiamo il dovere di non disperderne l'eredità'. Cannella: 'Prima edizione realmente libera dal Covid' 'IlFestino di

A Palermo il 399esimo festino di Santa Rosalia, la maratona di TGS LA DIRETTA Gazzetta del Sud

In diretta il corteo del 399° Festino di Santa Rosalia. Conduce Salvo La Rosa. La trasmissione, iniziata alle 21, seguirà la festa fino ai fuochi d’artificio sul piano della Marina. Quattro regie, un ...PALERMO (ITALPRESS) - 'Santa Rosalia è la patrona che ha salvato Palermo da pesti antiche e moderne. A tutti auguro un festino sereno, ma ...