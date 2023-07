A Palazzo Cavalcanti presentazione del cast ‘Le Vesuviane’

(Di venerdì 14 luglio 2023) Asaranno svelati i nomi di tutte le partecipanti al grande concerto “Le vesuviane”. Lunedì 17 luglio, alle 10.45, a, in via Toledo 348, saranno svelati i nomi di tutte le partecipanti al grande concerto “Le vesuviane”, curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre, che incontrerà la stampa con Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di

Area Cultura e Turismo Sede e contatti Responsabile Massimo Pacifico" Via Toledo, 348 - 80134 081.7955238/41 area.cultura.turismo@comune.napoli.it area.cultura.turismo@pec.comune.napoli.it Area Cultura e Turismo Servizio Dirigente Sede e contatti ...Presentato questa mattina ail Corso di Formazione di Eccellenza sui Crimini internazionali (Napoli, 26 - 29giugno), organizzato dal Siracusa International Institute in collaborazione con la Città di Napoli, ...Presentato questa mattina ail Corso di Formazione di Eccellenza sui Crimini internazionali (Napoli, 26 - 29giugno), organizzato dal Siracusa International Institute in collaborazione con la Città di Napoli, ...