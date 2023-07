A Pago del Vallo di Lauro inaugurato il nuovo Centro antiviolenza ‘Frida’

(Di venerdì 14 luglio 2023) È stato, presso il plesso scolastico “Nicola Pecorelli” didel Valle di, ilsportello del“Frida“, ricadente all’interno dell’ambito Territoriale A6 – Comune di Mugnano del Cardinale Capofila, gestito in sinergia tra la società cooperativa sociale il Quadrifoglio ed il consorzio Luna. Il Cav, inteso come “ed attività di supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli” si rivolgerà a tutte le donne dell’ambito che comprende i Comuni di: Avella, Baiano, Domicella,, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale,deldi, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano. “L’inaugurazione ...

Stefano Callegari ne è il geniale inventore , lo Chef rubicondo con la passionelievito ha ... Non, Callegari aprì anche 'Romané', un ristorante che spiccava tra i vari per il cibo della ......che purtroppo oggi mi sono sentita rispondere dall'ASL2 Savonese dopo aver richiesto il rinnovo... Lavoro per lo Stato eregolarmente tutte le mie tasse, soffro di una patologia cronica che ...'Adesso610 euro al mese per coprire a rate il prestito così da poter pagare tutte le spese, ...se vivesse in un appartamento perché lei abita in un condominio e 'queste cose sono all'ordine...

Mauro De Ieso ritorna Sindaco di Pago Veiano. Reintegrato dal ... TV Sette Benevento

Si tratta di un 56enne romeno con pregiudizi di polizia, che deve scontare una pena detentiva di oltre 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ...La vera alba del re del rock and roll. Settant’anni fa Elvis Presley muoveva i primi passi. Lo faceva pagando di tasca propria la pubblicazione ...