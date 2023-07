A Milano poster di Non una di meno contro i La Russa

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il movimento femminista Non una dirivendica l'affissione di manifesti vicino ai locali notturni di corso Como, accanto allo studio legale di Porta Romana del presidente del Senato, ...

Questa notte, si legge ancora, 'abbiamo puntato il dito contro gli interessi economici e di potere della famiglia La Russa a'el violador eres tu' sono comparsi sotto i locali notturni ...Il movimento femminista Non una di menorivendica l'affissione di manifesti vicino ai locali notturni di corso Como, accanto allo ... Unuguale è comparso anche dall'Apophis club in via ...Quindi, scrivono ancora: " Questa notte abbiamo puntato il dito contro gli i nteressi economici e di potere della famiglia La Russa a'el violador eres tu' sono comparsi sotto i locali ...

La Russa, affissi poster sotto lo studio legale e all'ingresso della discoteca Aphosis: “Gli stupratori siete voi” IL GIORNO

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il movimento femminista Non una di meno Milano rivendica l'affissione di manifesti vicino ai locali notturni di corso Como, accanto allo studio legale di Porta Romana del presidente del Senato, Ignazi ...