A Ladispoli Halloween si festeggia in pieno luglio e in riva al mare

(Di venerdì 14 luglio 2023)– Grande successo per l’inaugurazione del 6° anno di “Nati per leggere…al” (leggi qui), organizzato dalla biblioteca comunale di. Tanti bambini e nuovi piccoli futuri lettori, hanno riempito la piazzetta del Columbia Beach per ascoltare storie sulle emozioni dispettose! Il divertimento tuttavia non è finito qui: da segnalare sul calendario è infatti giovedì 20, dove si festeggerà una ricorrenza non proprio tipica dell’estate: l’evento, infatti, si chiama “al”.Sarà una mattinata popolata di streghe, vampiretti e strani mostri che, accompagnati dalla musica del pianoforte di Claudia Simonetti, faranno vivere un’atmosfera da brividi. La partecipazione è libera e gratuita. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per ...

"Che successo ieri per l'inaugurazione del 6° anno di NATI PER LEGGERE... AL MARE, organizzato dalla biblioteca comunale di! Tanti bambini, affezionati amici e nuovi piccoli futuri lettori, hanno riempito la 'piazzetta' del Columbia Beach per ascoltare storie sulle emozioni dispettose! Loredana e Maria Pia hanno ..., giovedì 20 luglio al ColumbiaAL MARE - 'Che successo ieri per l'inaugurazione del 6° anno di NATI PER LEGGERE… AL MARE, organizzato dalla biblioteca comunale di!..."Che successo ieri per l'inaugurazione del 6° anno di NATI PER LEGGERE... AL MARE, organizzato dalla biblioteca comunale di! Tanti bambini, affezionati amici e nuovi piccoli futuri lettori, hanno riempito la 'piazzetta' del Columbia Beach per ascoltare storie sulle emozioni dispettose! Loredana e Maria Pia hanno ...

Ladispoli, il 20 luglio arriva “Halloween al mare” - Associazione L ... L'agone

Riceviamo e pubblichiamo – “Che successo ieri per l’inaugurazione del 6° anno di NATI PER LEGGERE… AL MARE, organizzato dalla biblioteca comunale di Ladispoli! Tanti bambini, affezionati amici e nuovi ...“Che successo ieri per l’inaugurazione del 6° anno di NATI PER LEGGERE… AL MARE, organizzato dalla biblioteca comunale di Ladispoli! Tanti bambini, affezionati amici e nuovi piccoli futuri lettori, h ...