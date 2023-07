5 libri per l’estate 2023 da leggere sotto l’ombrellone

Leggi su fmag

(Di venerdì 14 luglio 2023) Come trascorrere al meglio le ore? Ovviamente in compagnia di un bel libro. E, visto che ormai son ben 5 anni che consigliosui social (mi trovate come @spunti di lettura), ecco daper, uno per ogni estate! A voi la scelta! 1) “Una vita come tante”, il mattone di successo Per chi ha ferie lunghe o semplicemente poca voglia di lanciarsi in infinite partite di beach volley ecco il mastodontico “Una vita come tante” di Hanya Yanagihara, edito Sellerio. Se non ne avete mai sentito parlare (cosa alquanto strana) qualche breve accenno: New York, quattro ragazzi, compagni di college e amici per la vita. A trascinarci nelle loro storie un ritmo magnetico che ben si accompagna a una materia narrativa sovrabbondante e ...