5 filtranti di Reijnders che vi faranno sbavare

(Di venerdì 14 luglio 2023) Fra tutti i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane, rese ansiose dalla cessione di Tonali, quello di Tijaniè il più esotico. Il nome più in linea con l’idea strampalata che ci siamo fatti del Milan come squadra guidata dall’algoritmo, da una specie di mano invisibile e impersonale, che è la mano del Capitale, della Macchina. (Un’idea, va detto, che il Milan non ha fatto davvero nulla per smentire, assumendo letteralmente il tipo di Moneyball – definito da Walter Sabatini “un film maledetto”). “Moneyball, puoi suggerirmi qualche giovane centrocampista da comprare in Eredivisie?”. Facendo questa domanda al nostro Moneyball, Chat GPT, probabilmente avremmo ottenuto “Tijani” come risposta. Purtroppo, come sappiamo, Chat GPT è aggiornato al 2021 e il mondo del calcio «è un ambiente in continua evoluzione» per citare proprio ...