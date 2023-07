4 vacanze a tema calcio

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Forse avete già organizzato le vostreestive, oppure, forse, ancora brancolate nel buio (o, magari, siete una uber-versione di una persona organizzata e state già pensando alleestive del 2024). In ogni caso, anche nel caso non abbiate un euro neanche per andare al cinema all’aperto dietro casa e volete solo togliervi dalle scatole chi vi chiede ogni due per tre «dove vai in vacanza quest’estate?», ho preparato per voi diversi pacchetti dipossibili in base ai miei gusti. È l’ultima sfumatura dellesocial: influencer che si vendono come accompagnatori per le loro bolle, agenzie che mettono insieme categorie di persone con interessi e paranoie in comune e li spediscono a fare rafting in Cile, viaggi in posti volutamente brutti o poveri da spammare sui social con ironia. Occhio però: ...