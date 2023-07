289 bambini morti nel Mediterraneo nel 2023

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 14 luglio 2023) Secondo le stime dell’Unicef, nel, lungo la rotta migratoria per raggiungere le coste delcentrale, sonoo scomparsi 289, partiti dal Nord Africa e diretti verso l’Europa. Si tratta di una cifra in costante aumento, pari a un totale di 11a settimana. A partire dal 2018, inoltre, sono stati registrati 1500 casi di minorenni deceduti o dispersi nel tentativo di raggiungere le coste europee. Catherine Russell, direttrice generale dell’Unicef, ha voluto fare chiarezza sul fenomeno migratorio, spiegando che, in realtà, il numero dipotrebbe essere molto più elevato per via delle difficoltà incontrare nell’identificare le vittime (che, molto spesso, rimangono disperse in mare): “Nel tentativo di trovare sicurezza, ricongiungersi con la famiglia e ...