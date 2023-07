12enni abusate | la denuncia da una madre che ha controllato il cellulare del figlio

- - > Leggi Anche Firenze, branco abusa duee diffonde online video della violenza: indagati 24 minorenni - L'orgia organizzata su Whatsapp Branco di Firenze, la scoperta di una mamma sul ...Secondo la Polizia Postale, che ha denunciato 24 minori, lefuronoapprofittando della loro condizione di "inferiorità psichica" dovuta alla giovanissima età e dell'assunzione di ...Le ragazze che hanno partecipato alla festa sono state sentite in forma protetta, comprese le duenel corso di un incidente probatorio. Da questo party raccapricciante parte l'indagine, assai ...

Firenze, 12enni abusate e riprese in video hard a una festa di ... Tag24

Firenze, 13 luglio 2023 – Nove ragazzi e otto ragazze a far bisboccia nella casa di uno di loro, in Mugello,...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riserv ...Una festa di Capodanno trasformata in una trappola per due bambine di 12 anni, convinte da adolescenti poco più grandi di età a subire rapporti sessuali.