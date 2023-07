10 romanzi gialli imperdibili e appassionanti da portare in vacanza

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’estate è ormai arrivata e con lei anche le calde giornate. Se siete in procinto di partire, ma anche se le ferie sono lontane, trascorrere del tempo in compagnia di un buon libro è sempre un’ottima idea. Tra i più gettonati ci sono ie i thriller e il mese di luglio offre agli...

... ho trovato il tempo di leggere molti, soprattutto del Novecento italiano". "Mi fa piacere ...dalla lettura della sua amata Agatha Christie" "I poliziotti notoriamente non leggono i" ...Alcuni esempi includono il 'giallo classico', che si riferisce aiscritti durante l'epoca d'oro del genere, e il 'giallo storico', che ambienta le storie in periodi passati. Altri ...Quattro noti scrittori - Concita De Gregorio, Marco Damilano, Piera Carlomagno, Piero Colaprico - guidano gli ascoltatori in un affascinante viaggio dietro le quinte dei loro, noir e thriller. "Giallo Limoncello" è il titolo della nuova serie podcast firmata "On Air! The Skill", realizzata in collaborazione con Pallini Spa, storica distilleria romana che ...

Luglio è un mese di novità interessanti per quanto riguarda i romanzi gialli e i thriller. Scopriamo i più interessanti da portare in vacanza ...Giunti ormai al secondo appuntamento – dal 16 fino al 31 luglio – ecco svelato il nuovo titolo della serie: Meroni e il cane nero.