Zitta zitta | Google ha cambiato la privacy policy sull’addestramento AI con i dati degli utenti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Una formalizzazione di ciò che avveniva anche in passato, ma viene definito con esattezza l’uso che viene fatto deiraccolti durante le loro navigazioni nel web. I cambiamenti alladisono passati sotto traccia, senza alcun annuncio in pompa magna. Ma si tratta di modifiche strutturali, almeno nella definizione, che spiegano – con pochi dettagli, però fortemente intuibili – come i nostrivengano utilizzati dal gigante di Mountain View per addestrare diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale sviluppati dal colosso tecnologico. LEGGI ANCHE > Alcunidi PornHub potrebbero essere trasmessi aAll’interno dell’ultima versione della...

Il premier Giorgia Melo ni: "No a scontri con i magistrati. L'imputazione coatta di Andrea Delmastro è una questione politica. L'indagine su Daniela Santanchè notificata ai giornali e non a lei...".Mara Venier risponde alle critiche dopo il concerto di Ultimo Ad ogni modo, Mara non è riuscita a staredavanti a tali critiche ed insinuazioni e ha deciso di rispondere a modo suo, in pieno ...E ripeto, nel mio caso, sono state sono avances verbali: se fosse andato oltre non sarei stata', conclude Natalina.

La rassegna Elsinore porta in scena 'Stai Zitta' al Castello di Gatteo il Resto del Carlino

La richiesta ha generato un errore, riprovare in un secondo momento, o provare a ricaricare la pagina. We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process pers ...Arezzo, 10 luglio 2023 – Apertura di sipario per l’edizione numero tre di Arezzo Smart Festival presso l’Arena Eden di Arezzo a cura di Officine della Cultura. Venerdì 14 luglio, con inizio alle 21:15 ...