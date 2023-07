(Di giovedì 13 luglio 2023)verso l’Arabia Saudita.insiste per avere il polacco il cui contratto col Napoli scade il prossimo anno. Secondo Gianluca Dila squadra araba non è andata oltre la prima offerta e orasembra essere interessato a parlare con il club. “Con l’arrivo di Mauro Meluso nel ruolo di direttore sportivo del Napoli, i partenopei si addentrano nel calciomercato. Sguardo al centrocampo,insiste per Piotr. Dopo la prima offerta messa sul tavolo da parte della squadra dell’Arabia Saudita, ora è arrivata l’apertura da parte del polacco”. #Calciomercatoinsiste per #: c’è l’apertura del centrocampista del @sscnapoli https://t.co/JO3IHQwqTv — ...

...del polacco L' Al - Ahli continua a insistere per portare in Arabia Saudita Piotr. Dopo ... Mi avete supportato sempre ela forza di un vero sergente. Tutto questo non verrà scordato mai ...A Lozano il presidente De Laurentiis haun aut aut. Prima ha lanciato un messaggio al suo agente (e a quello di) durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie del ...Chi arriva al Napoli dovrebbe evitare di definire Napoli come unica ed indimenticabileche, ... Sembra un veterinario, un calciatore concon ampi margini di miglioramento. Il Napoli non ...

Zielinski ha dato l'ok a trattare con l'Al-Ahli (Di Marzio) - ilNapolista IlNapolista

SKY – Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio Piotr Zielinski avrebbe dato la sua adesione al trasferimento al Al Alhi. La cessione di Zielinski sembra ormai ad un passo. Il centrocampista las ...Gigi Pavarese, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte.