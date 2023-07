Zes | Meloni | luce verde Bruxelles a Zes unica Regioni Sud | molto bene

Launica va esattamente in questa direzione e costituisce un cambio di passo per l'economia del sud". Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio Giorgia. 13 luglio 2023Lesono strumenti fondamentali per sburocratizzare le procedure, per avere agevolazioni fiscali ... Grazie al ministro Fitto e al governoper il lavoro svolto e per questi importanti ..."Molto bene la luce verde della Commissione europea alla creazione di una(zona economica speciale, ndr) unica per le Regioni del sud". Lo dichiara la presidente Consiglio, Giorgia. "Lo sviluppo dell'economia del Mezzogiorno - sottolinea- e' una priorita' ...

ZES unica per le Regioni del Sud, dichiarazione del Presidente Meloni Governo

Il ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr ha incontrato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea ...Roma, 13 lug. (askanews) - 'Molto bene la luce verde della commissione europea alla creazione di una Zes unica per le Regioni del sud. Lo ...