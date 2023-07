Zelensky tradito dagli Usa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 luglio 2023) In breve, l’America ha scaricatodopo averlo illuso e non ha neppure voluto indicare una data per l’entrata di Kiev nella Nato. Stento a crederci.Ezio Bellantivia email Gentile lettore, mi sembra che i titoli de La Notizia di ieri fossero molto espliciti: “La Nato frega”; “Bidone Usa a”. I nodi vengono al pettine. Era ingenuo credere che gli Usa spendessero migliaia di miliardi per “difendere la democrazia” (ad anni alterni la “difendono” o la “esportano”, dipende) appoggiando un regime seminazista. Rivolta lo stomaco anche il cinismo dei servi Nato e del capo maggiordomo Stoltenberg, che ieri ha detto: ““La cosa più urgente ora è assicurare la vittoria dell’Ucraina. Se l’Ucraina non vince, la sua adesione alla Nato sarà fuori questione.” Tradotto: fatevi massacrare se volete la carota, avanti con la guerra ...