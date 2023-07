Zelensky | Torniamo dal vertice Nato con buoni risultati

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Agenzia Vista) Kiev, 13 luglio 2023 "a casa con un buon risultato per il nostro Paese e, cosa molto importante, per i nostri guerrieri. Un buon rinforzo di armi che include difesa aerea, missili e artiglieria. È molto importante: per la prima volta dall'indipendenza, abbiamo costituito una base di sicurezza per l'Ucraina nel suo cammino verso la. Si tratta di concrete garanzie di sicurezza confermate dalle prime 7 democrazie del mondo. Mai prima d'ora abbiamo avuto una tale base di sicurezza, e questo è il livello del G7. Su questa base, costruiremo una nuova architettura giuridicamente vincolante di trattati di sicurezza bilaterali con i paesi più potenti", le parole del Presidente ucrainoin un video postato sui social. / TelegraFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

