"Stiamo tornando a casa con un buon risultato per il nostro Paese e, cosa molto importante, per i nostri guerrieri.a casa con un buon risultato per il nostro paese e, cosa molto importante, per i nostri ... Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyrnel video diffuso sui social dopo la fine del ......29 Attacco aereo su Kiev, un morto e numerosi feriti 03:19 Biden: "Putin scommetteva di mandare in frantumi la Nato, ma pensava male" 03:15: "dal vertice Nato con buon risultato"

Zelensky, 'torniamo dal vertice Nato con buon risultato' Agenzia ANSA

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha escluso la possibilità di qualsiasi compromesso sulla futura adesione di Kiev alla Nato nell'ambito di possibili negoziati con la Russia sui territori. Lo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...