Zayn Malik | Ho lasciato gli One Direction perché non ne potevamo più l' uno dell' altro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo sei anni di silenzio,ha rila sua prima intervista in cui ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare dagli One, mentre la tensione saliva primaa rottura.ha spiegato senza mezzi termini la ragione che lo ha spinto ad abbandonare gli Onenella sua prima intervista dopo sei anni, spiegando semplicemente che non ne poteva più. Il cantante hala band nel bel mezzo del tour mondiale del 2015, dicendo inizialmente di essersi preso una pausa a causao "stress". Ma nel corso del podcast Call Her Daddy,ha detto di essersi reso conto che i giornia band erano contati quando altri membri si sono rifiutati ...

ha parlato delle ragioni del suo brusco addio agli One Direction nella sua prima intervista dopo sei anni. La star lasciò la band nel bel mezzo del tour mondiale del 2015, dicendo ..."Ci eravamo stufati l'uno dell'altro se devo essere completamente onesto".ha parlato delle ragioni del suo brusco addio agli One Direction nella sua prima intervista dopo sei anni. La star lasciò la band nel bel mezzo del tour mondiale del 2015, dicendo ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A distanza di sei anni dall'ultima intervista,è stato ospite del podcast Call Her Daddy di Alex Cooper parlando anche del periodo degli One Direction .: "ci eravamo stufati l'uno dell'altro" Dal 2011 al 2016 Harry Styles , ...

Zayn Malik rompe il silenzio: “Con gli One Direction ci eravamo stufati l’uno dell’altro” la Repubblica

Negli ultimi giorni, Zayn Malik, ex membro degli One Direction, si è aperto riguardo alla sua esperienza con la band in un'intervista al podcast Call Her Daddy condotto da Alex Cooper. L'artista ha ...Zayn Malik, star della musica pop e famoso membro dei One Direction, racconta il motivo del distacco dalla boy-band nella sua prima intervista dopo sei anni, rilasciata durante il podcast Call Her Dad ...