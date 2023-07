Zaia firma stato emergenza | Province Venezia | Treviso e Vicenza maggiormente colpite da maltempo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Agenzia Vista), 13 July 2023 "Sono in contatto con le strutture della Protezione civile e con i sindaci dei numerosi comuni veneti che sono stati interessati dal violentodella notte scorsa. Sono state registrate oltre 350 chiamate alle sale operative dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile, per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni da vento e grandine. Non si segnalano al momento conseguenze per le persone. Oggi prosegue il lavoro dei tecnici della Protezione civile regionale e dei Vigili del Fuoco sul territorio veneto, per la valutazione dei danni. Ledisono quellee quindi, anche in base alla censimento dei danni in corso, vedremo come procedere. Allo ...