xAI | la nuova supercazzola di Elon Musk «per capire l’universo»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Aveva chiesto, firmando una lettera, di sospendere lo sviluppo di GPT e degli altri strumenti di intelligenza artificiale. Poi, in un'intervista rilasciata a FoxNews, aveva annunciato la sua intenzione di fare concorrenza al chatbot sviluppato da OpenAI (ChatGPT) con la sua TruthGPT. Adesso il disegno diprende forma con l'annuncio della sua startup xAI che, udite udite, si occuperà proprio di intelligenza artificiale. E l'annuncio è arrivato a modo suo: prima un tweet con la foto di una Tesla mimetica con sullo sfondo il nome della sua(ed ennesima) azienda, poi il post in cui annuncia la creazione di questa startup, con tanto di profilo social (ovviamente esclusivamente su Twitter) e un sito in cui non è scritto praticamente nulla se non il team che lo affiancherà in questaavventura.