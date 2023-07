(Di giovedì 13 luglio 2023) Il, le, gli, latv edel Wta 250 di(Italia), torneo di scena da lunedì 17 a domenica 23 luglio sui campi in terra della città siciliana. A guidare il seeding è la russa Daria Kasatkina, seguita dall’egiziana Mayar Sherif. Presenti tantissime italiane, da Jasmine Paolini a Elisabetta Cocciaretto, passando per Sara Errani, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Non sono ancora state annunciate le wild card, che potrebbero riservare delle sorprese. Entry list WtaLa diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo anche intramite la live ...

1 dei 34Ladies Open , n. 10 del ranking, è atterrata all'aeroporto 'Falcone - Borsellino' alle ore 15.20 con un volo proveniente da Barcellona. La tennista russa è stata accolta dal ...La testa di serie numero 10 dell'ultimo ranking femminile, Daria Kasatkina, sarà agià da mercoledì pomeriggio, pronta per prepararsi nel migliore dei modi al250 delLadies Open, in programma dal 15 al 23 luglio sui campi in terra battuta del Country Time Club. La russa è la prima testa di serie del tabellone principale e parteciperà anche alla ...Daria Kasatkina, numero 10 dell'ultima classifica mondiale del tennis femminile, mercoledì pomeriggio sarà aper preparare in anticipo il torneo250 in scena sui campi in terra battuta del Country Time Club di, dotato di un montepremi pari a 275 mila dollari, in programma dal 15 al 23 ...

Wta Palermo 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming SPORTFACE.IT

Prima testa di serie, Kasatkina parteciperà giovedì mattina alla conferenza stampa di presentazione del torneo ...La russa è la favorita numero uno del Wta 250 in scena al Country Club.PALERMO (ITALPRESS) - Daria Kasatkina, numero 10 dell'ultima ...