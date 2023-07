Wta Palermo 2023 | le due wild card a Qinwen Zheng e Camilla Rosatello

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 luglio 2023) Mentre a Wimbledon si entra nella fase clou del torneo, aè tutto pronto per dare il via al tradizionale appuntamento WTA 250 su terra rossa. Giornata di presentazione dell’evento, che vedrà in Daria Kasatkina la protagonista numero uno del tabellone. La talentuosa russa è già arrivata nella giornata di ieri in Sicilia: “Per la prima volta sono nel centro died è bellissimo. Sono contenta di tornare qui, ricordo la prima volta nel 2020. Spero di conoscere meglio la città”. La direzione del torneo ha anche ufficializzato due, che sono andate alla nostrae alla cinese, talentuosa 20enne cinese numero 25 del ranking e una delle favorite al titolo. I quattro inviti per le qualificazioni sono invece ...