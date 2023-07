Within – Presenze | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 13 luglio 2023)con Melani e John che, nonostante liberino Hannah, vengono uccisi da David. Hannah rimane ferita nella fuga e striscia verso la porta d’ingresso. Quando la raggiunge, David appare e le afferra una gamba, trascinandola tra le sue braccia. Hannah urla, mentre lo spettatore rimane a interrogarsi sul suo destino incerto. Hannah (Erin Moriarty) si trasferisce in una nuova casa con il padre John (Michael Vartan) e la matrigna Melanie (Nadine Velazquez). John sostiene di averla comprata a poco prezzo perché la famiglia precedente non ha pagato il mutuo. La notte, Hannah sperimenta eventi paranormali: sente dei suoni strani, i mobili vengono continuamente spostati e i suoi oggetti personali scompaiono. Hannah e Melanie scoprono presto che nella casa è stata uccisa una famiglia e che questo è il motivo per cui costava ...