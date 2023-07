Wimbledon | tutti dicono Djokovic ma Sinner ci crede

Due anni dopo, un italiano a caccia della finale di. Matteo Berrettini nel 2021, Jannik Sinner nel 2023. Se il romano riuscì ad arrivare all'ultimo match dove perse con Novak Djokovic, per l'altoatesino lo scontro con il serbo arriva in ...1973 aveva dimostrato, con il sold out dii giorni e le code infinite sui marciapiedi da Church Road a Southfields di appassionati disposti a dormire in tenda per notti e notti, ...Le semifinali maschili: quattro coppie esperte maa caccia del primo trionfo aI primi a scendere in campo saranno da un lato i tedeschi Krawietz/Puetz e dall'altro il duo ispano - ...

Wimbledon: meglio Berrettini di Rune contro un Alcaraz ingiocabile. E meglio di tutti, anche di Agassi seppur sconfitto da Medvedev, Chris Eubanks Ubitennis

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Due anni dopo, un italiano a caccia della finale di Wimbledon. Matteo Berrettini nel 2021, Jannik Sinner nel 2023. Se ...Jannik Sinner è riuscito a conquistare la semifinale di un Grande Slam per la prima volta in carriera e domani a Wimbledon cercherà l'impresa contro Novak Djokovic, che lo battè nei quarti lo scorso a ...