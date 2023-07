Wimbledon | Jannik Sinner pronto alla sfida | “Migliorato a un anno di distanza | sarà un match diverso”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lache si attendeva. Da quandoe Novak Djokovic si sono confrontati sul Centrale per una sessione di allenamento, si era creata questa attesa di un possibiletra l’altoatesino e il serbo a. Il percorso di entrambi ha portato all’incrocio nelle semifinali, la prima a livello Slam pere la n.46 per il campione nativo di Belgrado. Un dato di cui tener conto in relazionegestione dei momenti in una partita così importante. Undal sapore di remake dal momento che i due giocarono contro nei quarti di finali del 2022, sui prati di Church Road, e si impose Djokovic al quinto set, dopo una rimonta straordinaria (sotto di due frazioni). Indubbiamente,potrà giovarsi di quell’incontro ...

...ha vinto per tre volte il torneo di: nel 1985 a 17 anni (il più giovane tennista ad aver portato a casa il trofeo), nel 1986 e nel 1989. Oggi, alla vigilia della semifinale tra...Quanto ha guadagnatoSinner raggiungendo la semifinale diLa prima semifinale in un torneo del Grande Slam varrà perSinner ben 600.000 sterline (circa 704.850 euro), come ......Rune ha perso la sfida ai quarti di finale dicontro Carlos Alcaraz . Un match che con ogni probabilità si ripeterà con una certa regolarità nel futuro. I due tennisti, insieme a...

Sinner e l'incredibile somma guadagnata con la semifinale di Wimbledon Corriere dello Sport

So it’s going to be a really good match I think.” The winner of that match will face either seven-time Wimbledon champion Djokovic or first-time semifinalist Jannik Sinner in Sunday’s final. The ...Ottimi ascolti Sky per Berrettini a Wimbledon. Mercoledì e domenica in studio Becker, Matteo Berrettini si scontra con una delle migliori versioni sull'erba di Carlos Alcaraz e si ferma agli ottavi di ...