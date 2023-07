Wimbledon | a Sinner serve l' impresa con Djokovic

(Di giovedì 13 luglio 2023) Jannikè riuscito a conquistare la semifinale di un Grande Slam per la prima volta in carriera e domani acercherà l'contro Novak, che lo battè nei quarti lo scorso ...

Jannikè riuscito a conquistare la semifinale di un Grande Slam per la prima volta in carriera e domani acercherà l'impresa contro Novak Djokovic, che lo battè nei quarti lo scorso anno. ...C'è grande attesa per la semifinale di2023 tra Jannike Novak Djokovic . Un anno dopo l'impresa sfiorata nei quarti di finale dall'azzurro, sconfitto al quinto dopo aver avuto un vantaggio di due set, i due si ......vinto per tre volte il torneo di: nel 1985 a 17 anni (il più giovane tennista ad aver portato a casa il trofeo), nel 1986 e nel 1989. Oggi, alla vigilia della semifinale tra Jannike ...

Sinner e l'incredibile somma guadagnata con la semifinale di Wimbledon Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Jannik Sinner è riuscito a conquistare la semifinale di un Grande Slam per la prima volta in carriera e domani a Wimbledon cercherà l'impresa contro Novak Djokovic, che lo batt ...(Lapresse) È completo il quadro delle due semifinali del torneo di Wimbledon. A Londra - domani - la supersfida tra Jannik Sinner e il serbo ...