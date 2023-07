Wimbledon 2023 | Vondrousova è la prima finalista | sconfitta Svitolina in due set

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 luglio 2023) Particolarmente rocambolesca lasemifinale femminile di, in cui Marketaha dominato per tre quarti d’ora, poi ha rischiato di complicarsi la vita ma infine è riuscita a superare Elinacon il punteggio di 6-3 6-3. Sarà dunque la giocatrice ceca una delle due finaliste del terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra, e non si può dire che non l’abbia meritato. Oltre ai risultati degni di nota per arrivare in semifinale (tra cui l’incredibile rimonta contro Pegula),è stata la miglior giocatrice in campo quest’oggi. La sua avversaria le ha provate tutte per contrastarla e trovare una soluzione tattica, ma ci è riuscita solamente per un breve periodo (a metà secondo set, ...