Wimbledon 2023 | Svitolina sogna la favola a lieto fine | Vondrousova è il penultimo ostacolo

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il sogno di Elinaè più vivo che mai, aè a una sola vittoria di distanza dalla sua prima finale slam. Il che sarebbe abbastanza curioso, considerando che nella prima fase di carriera pre-maternità non ci è mai riuscita, nonostante una stabile presenza ai pianti alti della classifica e numerosi titoli a livello WTA. Unache avevamo lasciato un po’ in difficoltà nel periodo che ha preceduto la gravidanza che l’ha costretta a fermarsi un anno. E invece la nascita della piccola Skai e la voglia di lottare per il suo Paese sembrano aver donato alla tennista di Odessa quella linfa e soprattutto quella serenità e determinazione che prima era spesso mancata negli appuntamenti importanti. “Penso che la guerra mi abbia reso più forte mentalmente. Ora non vivo le situazioni difficili come un disastro perché ho ...