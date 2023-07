Wimbledon 2023 | Sabalenka vede la prima posizione mondiale | Jabeur cerca un’altra chance di titolo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Non ci sarà l’ennesima sfida stagionale tra Arynaed Elena Rybakina nella seconda semifinale di. Sarà invece la finalista della passata edizione, Ons, che proverà a compiere l’impresa che le è mancata per un soffio dodici mesi fa. L’impegno, per lei, sarà senza dubbio alcuno, di quelli complicati. Arynaè a una sola vittoria dal porre fine alle 67 settimane di fila di Iga Swiatek al vertice del ranking WTA. Un risultato che testimonia l’incredibile stagione di cui si sta rendendo protagonista la tennista bielorussa, la quale sul Centre Court ieri ha conquistato la quarta semifinale consecutiva in un torneo del Grand Slam. E pensare che dieci mesi fa, a New York, era sul punto di essere sconfitta al secondo turno da Kaia Kanepi, sotto addirittura 6-2 5-1 contro l’estone. E forse ...

Grazie alla vittoria contro Roman Safiullin , Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione per le semifinali del torneo di. Il tennista azzurro affronterà Novak Djokovic , che lo scorso anno lo eliminò ai quarti di finale, prima di portare a casa il torneo. L'azzurro era avanti due set a zero, prima di cedere ...Aryna Sabalenka se la vedrà contro Ons Jabeur nella seconda semifinale femminile di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra . A partire leggermente favorita sarà la bielorussa, che quest'anno ha vinto gli ...Elina Svitolina se la vedrà contro Marketa Vondrousova nella prima semifinale femminile di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell' All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra . L'ucraina, dopo aver eliminato in tre set la numero uno del mondo Iga Swiatek, va a ...

Wimbledon: Il programma di Giovedì 13 Luglio 2023 LiveTennis.it

L'uomo, un 54enne colombiano, chiedeva migliaia di euro per i suoi preparati. Arrestato nel 2019, era sparito nel nulla. E' stato processato per truffa ed esercizio abusivo della professione ...Grazie alla vittoria contro Roman Safiullin, Jannik Sinner ha ottenuto la qualificazione per le semifinali del torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro affronterà Novak Djokovic, che lo scorso anno lo ...