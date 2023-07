Wimbledon 2023 | Sabalenka si scioglie sul più bello | Jabeur vince in rimonta e torna in finale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Terzaslam negli ultimi 12 mesi per Ons, che ha superato inla più quotata Arynaed ha raggiunto Marketa Vondrousova nell’atto conclusivo di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. La tunisina si è imposta con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 dopo 2h19?, negando ala primama soprattutto la prima posizione del ranking Wta, facendo così indirettamente un favore a Iga Swiatek. Ciò che conta, però, è cheinnello slam londinese e lo fa in bellezza: dopo una prima parte di match in cui ha subito il gioco della sua avversaria, è ...

Agli ottavi aaveva eliminato un'altra mamma, la 33enne bielorussa Viktoria Azarenka che nel 2016 ha avuto un figlio, Leo, per il quale l'anno successivo si è dovuta battere in tribunale ...(Inghilterra) - Gli allenamenti sono blindati a. Ma fino a un certo punto. Niente tifosi, niente giornalisti. Ma spesso succede che in campo si incrocino i grandi protagonisti del torneo , con al seguito famiglia, allenatori e ...È il momento delle semifinali femminili di. L'intera giornata è dedicata alle due sfide sul Campo Centrale , che decreteranno i nomi che si contenderanno il trofeo. La prima finalista è Marketa Vondrousova che ha battuto l'ucraina ...

Che, al contrario, in un'appassionante seconda frazione riesce a rimontare, vincendo quattro game filati e costringendo la rivale, testa di serie numero 2 sull'erba di Wimbledon, ad andare al terzo e ...Sky Sport Tennis, venerdì la super semifinale Djokovic vs Sinner a Wimbledon!, Mancano poche partite per decretare (diretta Sky e in streaming NOW) il campione e la campionessa della 136esima edizione ...