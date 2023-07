Wimbledon 2023 | programma oggi venerdì 14 luglio | orari e ordine di gioco semifinali maschili

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il, glie l’didiper quanto riguarda la giornata di14. E’ il grande giorno delleed è il momento di Jannik Sinner, che per la prima volta in carriera si gioca l’opportunità di conquistare una finale del Grand Slam. L’azzurro aprirà ilodierno alle 14:30 italiane contro Novak Djokovic, imbattibile negli ultimi anni sui prati londinesi. A seguire sarà il turno di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Di seguito ilcompleto della giornata.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI CENTRE COURT Dalle ore 14.30 – (8) Sinner vs (2) Djokovic a ...

La sua passione come sappiamo è il tennis, uno sport nobile che in questo momento vede impegnati i migliori in Inghilterra, a, che chissà magari un giorno potrebbe pure ospitare la sua ...Chiara Ferragni è volata a Londra, per assistere al torneo di tennis di. Giacca e shorts bianchi in lino, abbinati a camicia a righe e cappellino verde, l'imprenditrice digitale ha assistito ad alcuni match del Grande Slam. Chiara è arrivata nel Regno Unito con ...E lo sa bene Chiara Ferragni che nelle ultime ore si trova a Londra in occasione dimentre i suoi figlioletti, Vittoria e Leone si trovano in Sardegna con la nonna , Marina Di Guardo . D'...

Wimbledon: meglio Berrettini di Rune contro un Alcaraz ingiocabile. E meglio di tutti, anche di Agassi seppur sconfitto da Medvedev, Chris Eubanks Ubitennis

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Jannik Sinner è riuscito a conquistare la semifinale di un Grande Slam per la prima volta in carriera e domani a Wimbledon cercherà l'impresa contro Novak Djokovic, che lo batt ...(Lapresse) È completo il quadro delle due semifinali del torneo di Wimbledon. A Londra - domani - la supersfida tra Jannik Sinner e il serbo ...