Wimbledon 2023 | Ons Jabeur è di nuovo in finale! Sabalenka ko in tre set | niente numero 1 per la bielorussa

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ed alla fine, Onsci riprova. La tunisina si guadagna un’altra opportunità per diventare la prima tennista del mondo arabo ad alzare un trofeo dello Slam con la seconda finale consecutiva a. La6 del tabellone batte in un match tiratissimo, uno dei più belli in queste due settimane, Arynacon il punteggio di 6-7 6-4 6-3. Per la6 al mondo, che tra le due è quella che ha offerto il tennis migliore, ora c’è una bella occasione con Marketa Vondrousova, con cui parte favorita, ma attenzione alla ceca che l’ha battuta nelle ultime due occasioni in Australia e ad Indian Wells. Poco da recriminare invece per la, che ha giocato una partita in cui è stata capace di soffrire e di tamponare la sua avversaria, è stata anche ad un punto dal 5-3 ...

Riviviamo le cinque partite del suo cammino aalla vigilia della sfida con Djokovic. Oggi su Sky Sport Summer (201) alle 23 e all'una e su Sky Sport Tennis (203) alle ore 21 .Terza finale slam negli ultimi 12 mesi per Ons Jabeur , che ha superato in rimonta la più quotata Aryna Sabalenka ed ha raggiunto Marketa Vondrousova nell'atto conclusivo di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell' All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra . La tunisina si è imposta con il punteggio di 6 - 7 6 - 4 6 - 3 dopo 2h19 , ...... Chiara Ferragni a: il coordinato in lino Trend moda, Chiara Ferragni a: i preziosi accessori Trend moda, Chiara Ferragni a: il prezzo del look Per l' estatei ...

'Spygate' a Wimbledon: il padre di Alcaraz accusato di aver filmato gli allenamenti di Djokovic Fanpage.it

La tunisina supera in rimonta Sabalenka, la tennista ceca si impone in due set contro Svitolina ...La ceca regola 6-3, 6-3 l’ucraina, mentre la tunisina, vicecampionessa in carica, elimina la bielorussa al terzo set (6-7, 6-4, 6-3) dopo ...